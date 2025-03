Calciomercato.it - Mio marito era preoccupato a lasciarmi sola in casa: ora ha scoperto come difendermi dai ladri

Il timore di avere deiinè sempre molto vivo in tante persone, specie quando rimangono sole nel proprio appartamento. Per fortuna ci sono dei semplici consigli per difendersi e stare tranquilli. Capita sempre più spesso, purtroppo, di sentire in tv di persone rapinate indai. Questi malintenzionati possono accedere alle abitazioni sia quando non c’è nessuno dentro, sia quando vi rimane dentro qualcuno. Il timore di venire “colpiti” proprio quando si è da soli, può far aumentare l’ansia e la preoccupazione.Mioerain: ora hadai– calciomercato.itPer fortuna ci sono dei semplici consigli che si possono seguire per difendersi daie rimanere nella propriain sicurezza e tranquilli,è giusto che sia.