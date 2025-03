Ilfattoquotidiano.it - Ministri leghisti assenti alla Camera mentre si discutono le comunicazioni di Meloni. Faraone (Iv): “Ecco la vostra unità”. Poi arriva Giorgetti

all’inizio della discussione sulledi Giorgiain vista del Consiglio europeo di domani e venerdì (diretta video). La premier è in Aula, seduta ai banchi del governo con idi Fratelli d’Italia Guido Crosetto (Difesa), Carlo Nordio (Giustizia) e Tommaso Foti (Affari europei e Pnrr) e di Forza Italia Antonio Tajani (Esteri) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente). Dopo che la seduta è iniziata da almeno mezz’ora èto il titolare dell’Economia Giancarlo, unico ministro del Carroccio presente.A evidenziare l’assenza dei, contrari al piano di riarmo europeo lanciato dpresidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, è stato il deputato di Italia viva Davide: “Laè rappresentata daipresenti in questo momento al suo fianco: non ce ne sta uno”, ha detto in apertura di intervento.