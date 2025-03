Iltempo.it - Minecraft entra in Vaticano: viaggio virtuale tra storia e fede

Leggi su Iltempo.it

Una strana comunione che suscita stupore per il presente e curiosità per l'avvenire: una manciata di anni fa, assistere a una collaborazione tra Microsoft e ilsembrava un'ipotesi improbabile. Oggi, invece, è realtà. «Peter Is Here: AI for Cultural Heritage», è questo il titolo del videogioco ideato daEducation- parola del Cardinale Mauro Gambetti, Presidente della Fabbrica di San Pietro - allo scopo di «avvicinare la Basilica di San Pietro alle persone, per favorire un'esperienza educativa, spirituale e innovativa». La conferenza stampa di presentazione è avvenuta ieri a Palazzo Grazioli, una data non casuale «perché è la vigilia di San Giuseppe, l'educatore Epoche Ilnel luogo simbolo del Cattolicesimo attraversa momenti storici diversi: dal 75 d.C. al Seicento del figlio di Dio».