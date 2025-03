Ilrestodelcarlino.it - Minaccia, tenta di picchiare e poi prova a corrompere i carabinieri con 20 euro: arrestato

Sasso Marconi (Bologna), 19 marzo 2025 - Durante una lite con una donna ha urlato e inveito contro iintervenuti per fermarlo e poi hato di corromperli con 20. Come se non bastasse l'uomo, un quarantaduenne, ubriaco e molesto, subito dopo il primo episodio si è presentato in una pizzeria e non solo si è rifiutato di pagare, ma ha anche iniziato a bestemmiare facendo allontanare gli altri clienti. Anche in questa occasione, quando l'uomo ha visto iha opposto resistenza, con sputi, calci etivi di testate ed è stato cosìcon l'accusa di violenza oe resistenza a un pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto l'altra sera, quando i militari dell'Arma della stazione di Sasso Marconi sono arrivati in piazza Martiri della Liberazione a seguito di una segnalazione di una lite tra un uomo e una donna.