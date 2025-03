Novaratoday.it - Minaccia il vicino di casa e gli danneggia il cancello: denunciato

Leggi su Novaratoday.it

per averto ildi.É successo in Ossola, dove un uomo è statodai carabinieri intervenuti per una lite tra due vicini di. Al culmine della discussione uno dei due hato ile gli hato ildell'abitazione.L'uomo.