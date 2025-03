Sport.quotidiano.net - Milano-Torino 2025: vince Del Toro. L'ordine d'arrivo

, 19 marzo- A Superga svetta il tricolore, sì, ma quello del Messico di Isaac Del, che scatta sulle pendenze più dure dell'ascesa finale, tornata protagonista della Classica nata nel 1876, e va are ladavanti a Ben Tulett e Tobias Halland Johannessen: Lorenzo Fortunato, ottavo al traguardo, è il migliore degli italiani in una corsa che l'anno scorso vide il trionfo di Alberto Bettiol, oggi fuori causa già al primo passaggio a Superga. Per l'UAE Team Emirates-XRG un altro successo a referto in stagione e un ottimo viatico in vista della-Sanremo, quando cambieranno le gerarchie interne: sabato prossimo il giovanissimo messicano sarà un uomo prezioso per Tadej Pogacar, che conta di fare corsa dura già sulla Cipressa. Con un gregario di lusso con una tale condizione di forma l'impressione è che i piani, salvo imprevisti magari anche legati al meteo, possano riuscire alla grande.