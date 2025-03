Oasport.it - Milano-Torino 2025: sempre UAE Team Emirates – XRG, a Superga domina del Toro

Leggi su Oasport.it

Tutto troppo facile. Ancora loro,loro: dopo Strade Bianche e Tirreno-Adriatico,te da Pogacar e Ayuso, la UAE– XRG non lascia scampo neanche alla. L’edizione numero 106, con l’arrivo in cima a, va per la prima volta ad un messicano: Isaac del.Cinque uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: il tedesco Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty), il giapponese Nariyuki Masuda (JCLUKYO) e gli italiani Kristian Sbaragli (Solution Tech – Vini Fantini), Davide Baldaccini (Solution Tech – Vini Fantini) e Mattia Bais (Polti VisitMalta).Il gruppo, con la UAE– XRG a dettare il passo, non ha lasciato troppo spazio ai fuggitivi, che hanno approcciato la prima ascesa al Colle disfilacciandosi: l’unico a resistere davanti è stato Rutsch, che ha conservato in cima una quindicina di secondi sul plotone che è andato a perdere diverse unità.