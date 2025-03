Dayitalianews.com - Milano, protesta di Ultima Generazione al Ristorante di Cracco

Oggi, intorno alle 14:00, un gruppo di cinque attivisti diha fatto irruzione neldi, situato nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II di. L’azione aveva l’obiettivo di denunciare il divario sociale e il lusso inaccessibile, puntando il dito contro le élites e i politici che possono permettersi spese elevate, paragonabili al bilancio mensile di una famiglia italiana.Gli attivisti hanno esposto striscioni con le scritte ‘Il giusto prezzo’ e ‘’, prima di sedersi a terra per attirare l’attenzione. Uno di loro ha spiegato ai presenti il significato della. Poco dopo, le forze dell’ordine sono intervenute per identificare i manifestanti.Le motivazioni della“Sono una studentessa – ha dichiarato una delle attiviste – e una cena in uncome questo costa quanto il mio affitto mensile.