Milano Musica | fiori tempo respiro Il nome della rosa arriva alla Scala

Francesco Filidei è uno di più interessanti ed eclettici compositori italiani eseguito in tutto il mondo. Al suo universole è dedicata la 34ª edizione del estivaldal titolo “”. In programma dal 26 aprile al 6 giugno: 28 concerti sinfonici e da camera,elettronica e video, 2 proiezioni7 prime esecuzioni assolute e 16 prime in Italia, incluse 6 commissioni e co-commissioni internazionali; 21 opere di Filidei, di cui 3 in prima esecuzione assoluta e 6 in prima esecuzione in Italia, incluse una commissione e una co- commissione. In occasioneprima assolutanuova opera di Filidei “Il”, libretto tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, in scena al Teatrodal 27 aprile al 10 maggio, opera commissionata e prodotta de dall’Opéra National de Paris, in coproduzione con il Teatro Carlo Felice di Genova.