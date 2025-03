Dayitalianews.com - Milano, medico accusato di abusi su nove pazienti: chiesti oltre 10 anni di carcere

La pm di, Alessia Menegazzo, ha richiesto una condanna a 10e 4 mesi di reclusione per undi violenza sessuale aggravata sugiovani. Il processo, che si svolge con rito abbreviato, è attualmente in corso davanti al giudice per l’udienza preliminare Luigi Iannelli.Le accuse:trae LodiSecondo l’accusa, il, all’epoca attivo come guardia medica trae Lodi, avrebbe approfittato delledurante le visite, utilizzando “metodi fraudolenti e repentini” per vincere la loro resistenza. Questa ricostruzione emerge dagli atti del giudice per le indagini preliminari Cristian Mariani.Le presunte vittime, ascoltate lo scorso luglio in un incidente probatorio, hanno confermato e dettagliato gli episodi di violenza. Negli atti processuali, il, 41, viene descritto come “un violentatore seriale privo di freni inibitori”.