Lapresse.it - Milano, Leoncavallo: l’ufficiale giudiziario rinvia lo sgombero al 15 maggio

Questa mattina, 19 marzo,ha notificato la 131esima istanza diagli occupanti dello spazio autogestito, a. Alla presenza dei rappresentanti della proprietà e, per gli occupanti, della presidentessa dell’Associazione Mamme Antifasciste, Marina Boer, sono state lette le procedure e l’atto è statoto al 152025. In quella data,si presenterà “accompagnato dalla forza pubblica”. Durante l’incontro, Marina Boer ha fatto presente che nei giorni scorsi l’associazione Mamme Antifasciste, aveva manifestato a Palazzo Marino la volontà di trasferire lo spazio autogestito in un’altra struttura in zona Corvetto ma non ha ancora ricevuto risposta. “Più velocemente riusciremo a concretizzare questo percorso, meglio sarà.