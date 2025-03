Milano blitz di Ultima Generazione nel ristorante di Cracco | Lusso per pochi e fame per molti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –degli attivisti dial, in Galleria Vittorio Emanuele II, a. Intorno alle 14 di oggi, cinque persone si sono presentate all'interno del locale "per rompere la bolla di privilegio di chi, come politici ed élites, si può permettere di pagare un conto che vale la spesa mensile .