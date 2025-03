Dailymilan.it - Milan, Sergio Conceiçao punta su Youssouf Fofana: la pausa può rimetterlo al top

Ildidevere su, il francese in questaa tornare al top per il rush finale.Trenta partite consecutive da titolare: dall’esordio dal primo minuto in Lazio-del 31 agosto 2024 alla disastrosa trasferta di Zagabria del 29 gennaio 2025, questo è il bottino percon la maglia del. Poi è arrivato il quinto giallo in campionato e la squalifica per somma di ammonizioni e di fatto il centrocampista ex Monaco ha cominciato a fare spola tra panchina e campo.Non è un caso, considerando quanto lavoro prezioso faccia l’ex Monaco, che ilabbia sofferto tantissimo con il suo mediano principale a mezzo servizio, ma il centrocampista francese aveva bisogno di riposo., non può fare a meno diConceicaosu: lapuòal topLEGGI ANCHE Calciomercato, Tammy Abraham può restare ao: ecco cosa serveLa sosta, dunque, servirà per ricaricare al massimo le batterie per il rush finale di stagione.