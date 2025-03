Dailymilan.it - Milan, il “tesoretto” dei prestiti tamponano il buco Champions. La cifra

, ildeipuò coprire ildella mancata qualificazione in, ma il diavolo deve continuare a crederciIlsi gioca tutto nelle prossime quattro partite, i risultati delle sfide contro Napoli, Udinese, Fiorentina e Atalanta determineranno se il diavolo di Sergio Conceiçao può ambire al quarto posto. Per i rossoneri non partecipare alla2025-26 sarebbe uno smacco a livello d’immagine e creerebbe un dannopure a livello economico, ma il club rossonero per il secondo caso potrebbe avere una via alternativa per coprire ilda 50-60 milioni che si aprirebbe senza i proventi della Uefa.Fra il mercato estivo 2024 e quello di gennaio, infatti, la società ha ceduto in prestito ben 13 giocatori, alcuni torneranno sicuramente alla base però altri stanno avendo un rendimento tale che dovrebbero essere acquistati, permettendo aldi incassare unavicina proprio a quella che perderà dall’eventuale mancata qualificazione alla