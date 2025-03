Pianetamilan.it - Milan, il naso di Ibrahimovic diventa un film: guarda il trailer | VIDEO

La statua di Zlatan, ex attaccante dele oggi Senior Advisor di RedBird, fu vandalizzata il 22 dicembre 2019 a MalmöLa notte del 22 dicembre 2019 a Malmö la statua di Zlatan, ex attaccante dele oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, venne vandalizzata. La scomparsa deldel monumento dedicato all'ex attaccante fece il giro del mondo. Da qui parte il nuovo"Zlatan's nose", diretto da Nils Toftenow, che sarà presentato in anteprima mondiale il prossimo 20 marzo al Copenhagen International DocumentaryFestival (CPH:DOX). "Una troupe cinematografica si mette in viaggio per scoprire la verità, dando vita a un documentario - riporta la scheda del-. Ma quando il detective privato da loro assunto trasforma l'indagine in un thriller di spionaggio pieno di azione, il progetto sfugge al controllo, costringendo la troupe a rendersi conto di dover affrontare due misteri: ilmancante e l'uomo che hanno assunto per trovarlo.