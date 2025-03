Tvplay.it - Milan gelato, il talento va in Premier: pronti 30 milioni

Ilha individuato il rinforzo alcune settimane fa, ma laLeague potrebbe aver sbaragliato anzitempo la concorrenza rossonera per 30di euro: i dettagli.Soltanto diciassettenne anni eppure già un impatto e una fisicità esplosivi nel suo ruolo. Ilha gli occhi dovunque, perciò non ha potuto evitare di soffermarsi su uno dei talenti più giovani e di prospettiva del calcio europeo e internazionale. In poche settimane è divenuto il nome più appuntato sui taccuini dei direttori sportivi, a tal punto che per il club italiano potrebbe essere già troppo tardi., ilva in30(LaPresse) – tvplay Il profilo in questione è il greco dell’Olympiakos classe 2007, Charalampos Kostoulas, con un contratto in corso di validità con il club di appartenenza fino a giugno del 2030.