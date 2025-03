Calciomercato.it - Milan, dialogo con il Real: affare sbloccato, arriva per 20mln

In quella che è stata l’ennesima stagione complicata, ilsta iniziando a programmare, come giusto che sia, anche la prossima. Molto passerà dal calciomercato e da uncon ilMadrid per il quale, secondo Relevo, ci sono dei fitti contatti: spunta anche una cifra, a 20 milioni di chiude l’.L’ennesima rivoluzione? Non è ancora certo, ma intanto la proprietà rossonera deve guardare per forza di cose al futuro. Senza dimenticare ovviamente gli errori del passato. Nello scorso mercato estivo infatti sono stati spesi circa 90 milioni di euro in cartellini per arrivi a titolo definitivo o che comunque lo sono di fatto al di là della formula adoperata. Gli acquisti? Tra gli altri, Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Youssouf Fofana. Ecco perché molti tifosi chiedono qualcosa di più alnel prossimo mercato.