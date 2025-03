Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata rinnega il Diavolo e fa infuriare i tifosi: ecco cos’ha detto

L’ex attaccante delil suo trasferimento ale fa: ecco il clamoroso dietrofront!fadel. L’attaccante spagnolo, arrivato in rossonero in estate e poi approdato in Turchia al Galatasaray nel mercato invernale, è tornato a parlare della sua avventura con il, che si è conclusa dopo soli 6 mesi.Il capitano delle Furie Rosse ha rilasciato un’intervista a “El Larguero” su Cadena SER e in maniera clamorosa e inaspettata hato il suo trasferimento in rossonero, parlando di una scelta sbagliata e dovuta solo ed esclusivamente a Paulo Fonseca, esonerato dalprima della fine del 2024. Queste le dichiarazioni dello spagnolo sul suo passaggio dall’Atletico Madrid alin estate:Credo che la scorsa estate avrei dovuto riflettere di più sul lasciare o meno l’Atletico Madrid.