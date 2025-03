Migliorare la gestione dei flussi turistici summit nazionale ad Amalfi | un dossier per le istituzioni

Leggi su Ildenaro.it

Sette “perle” del turismo italiano –, Arzachena (Porto Cervo), Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo (Madonna di Campiglio) e Polignano a Mare – riuniscono amministratori locali, stakeholders ed esponenti delleper condividere i migliori modelli didelle destinazioni turistiche e individuare nuovi strumenti, anche normativi, per il governo del territorio e delle comunità residenti.Sono questi gli obiettivi di “Destinazioni e Comunità per un Turismo più sostenibile”,in programma presso l’Arsenale della Repubblica di, giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025.“Il turismo rappresenta una realtà estremamente importante in molte località italiane: genera economia e occupazione ma, se non ben governato, può portare anche criticità e distorsioni che incidono soprattutto sulla qualità della vita dei cittadini» dichiara il Sindaco di, Daniele Milano, promotore dell’evento con il supporto dei sindaci Roberto Ragnedda (Arzachena), Paolo Falco (Capri), Gianluca Lorenzi (Cortina d’ Ampezzo), Roberto Rota (Courmayeur), Michele Cereghini (Pinzolo) e Vito Carrieri (Polignano a Mare).