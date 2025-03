Migliorare la copertura del WiFi a casa

Leggi su .com

Il Wi-Fi è diventato una parte essenziale della nostra vita quotidiana: lo usiamo per lavorare, guardare film in streaming, giocare online o semplicemente navigare sui social. Ma cosa succede quando il segnale è debole, la connessione si interrompe o non arriva in tutte le stanze? Niente panico! Con qualche accorgimento semplice e alla portata di tutti, puoiladel Wi-Fi atua senza dover essere un esperto di tecnologia. Se il nostro PC o dispositivo wireless è troppo lontano per sfruttare a dovere la rete a 5 GHz del nostro modem e/o vogliamo evitare di usare la rete a 2,4 GHz (sempre molto intasata e piena di interferenze) vediamo in questa guida come utilizzare al meglio i ripetitori Wi-Fi a 5 GHz, così da portare questo tipo di segnale in ogni stanza dellasenza preoccuparci troppo delle distanze e mantenendo una buona velocità in ogni condizione.