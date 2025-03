Nerdpool.it - Midnigt Murder Club disponibile in early access su PS5 e PC (VIDEO)

Midnight, il party game creato dalle menti di Velan Studios, è orainsu PlayStation 5 e PC al prezzo di €19,99, includendo anche il cross-play e il cross-progression per i giocatori di entrambe le piattaforme, e la possibilità di ospitare sessioni di gioco. Per rendere l’esperienza ancora più divertente, Velan Studios ha anche resogratuitamente la “MidnightGuest Pass Edition“. Fino a cinque possessori della Guest Pass Edition possono unirsi alle partite ospitate da un giocatore che ha acquistato il gioco.Per celebrare il lancio in, Velan Studios ha pubblicato un nuovissimo trailer che porta i giocatori all’interno delle inquietanti sale del Midnightper un’esperienza da brividi. Eccolo di seguito.In Midnight, fino a sei amici possono darsi la caccia a vicenda nelle stanze buie e misteriose del Wormwood Manor.