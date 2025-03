Game-experience.it - Microsoft ha intenzione di produrre altre serie TV e film su Halo e le altre IP di Xbox

non hadi fermarsi ed ha ancora la volontà di sfruttare il mondo die leIP diche possiede per realizzare altri prodotti legati al grande e piccolo schermo. Nonostante laTV su Paramount+ non abbia raggiunto il successo sperato ed è stata cancellata dopo due stagioni, la compagnia ha confermato che continuerà a investire in nuove produzioni legate al celebre franchise. Phil Spencer, CEO diGaming, ha dichiarato che la società sta acquisendo sempre più fiducia nel settore degli adattamenti cinematografici e televisivi dei suoi giochi, imparando dai successi e dagli errori passati.Come riportato da GameSpot,non sarà l’unico franchise a ricevere nuove trasposizioni. La seconda stagione dellaTV di Fallout è già in lavorazione per Prime Video, mentre ile laTV di Gears of War sono in fase di sviluppo per Netflix.