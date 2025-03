Gqitalia.it - Mickey 17 è la summa di tutto ciò che abbiamo visto fare da Pattinson e lo consacra king dei ruoli eccentrici

Leggi su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - questo articolo contiene alcune info su17-Solo Robertpoteva interpretare17, il clone imbranato il cui compito è morire all'infinito nel bizzarro e morbosamente divertente seguito di Parasite di Bong Joon-ho. È il “sacrificabile” a bordo di un'astronave che trasporta un equipaggio di coloni verso il pianeta ghiacciato Nilfheim, fungendo di fatto da scudo umano per i suoi compagni di viaggio interplanetari, assorbendo dosi mortali di radiazioni e assumendo misteriosi virus spaziali in modo che loro non debbano farlo. A ogni morte, viene riportato in vita grazie a una stampante biologica 3D - un processo a cui è stato sottoposto più di una dozzina di volte quando lo incontriamo, da cui il “17”. Odia morire, ma ci si è abituato: quando una creatura aliena si rifiuta di mangiarlo dopo una spedizione andata male, lui protesta timidamente: “Sono carne buona!”.