Ilgiornaleditalia.it - Miastenia grave, nuovo studio su impatto socio-economico

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Secondo l'analisi presentata da argenx in Italia causa una perdita di produttività quantificabile in 11mila euro l'anno, 8mila per i pazienti e 3mila per i caregiver Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Si stima che in Italia colpisca 17mila persone, ma nonostante sia una malattia rara ha un fo