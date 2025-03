Sport.quotidiano.net - Mian spinge in alto la Fortitudo: "Vogliamo migliorare la classifica"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima di due sfide casalinghe consecutive per lache, questa sera alle 20,30 affronta al PalaDozza l’Urania Milano nel recupero della giornata numero 29 di campionato, rimandata il 23 febbraio, per l’impegno del giocatore meneghino Kevin Ndzie con la nazionale del Camerun. Sfida importantissima per Matteo Fantinelli e compagni che cercheranno l’aggancio all’Urania, quarta in graduatoria e che precede di due punti proprio la Flats Service. Giocoforza le sfide casalinghe con Urania Milano e Nardò devono portare altrettante vittorie per unache è attesa da un finale di stagione con quattro scontri diretti con Udine, Cividale, Forlì e Rimini e dalla trasferta a Livorno all’ultima giornata. Non che lombardi e pugliesi siano facili da superare, ma unain piena corsa playoff perla propria posizione innon può permettersi passi falsi, specie nel fortino di casa.