Miami Open | il tedesco Zverev approfitta della squalifica di Sinner e rincorre la vetta per diventare numero 1

Ieri sono iniziati i match sul tabellone principale, da stasera gli azzurri in campo:pronto ad attaccare per1 ATP.Lo scorso 16 marzo sono iniziati i, ieri i primi match del tabellone principale, con gli azzurri in campo da questa sera. Come per gli Indian Wells, anche in Florida possiamo fare il tifo per undici tennisti. Nel pomeriggio giocheranno Mattia Bellucci con il taiwanese Tseng e Federico Cina contro l’argentino Comesana per 64esimi di finale. Domani toccherà a Darderi, contro lo spagnolo Matinez, Arnaldi contro Yibing, Sonego contro Navone e a Cobolli contro Tirante.Il tennistaAlexander(Sportnews.eu)Le due teste di serie Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in campo da venerdì, contro avversari ancora da definire. Tra le italiane, invece, è passata Lucia Bronzetti, che ha battuto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, battute la Cocciaretto e la Stefanini.