Sbircialanotizia.it - Miami Open, da Arnaldi a Sonego: orari e dove vedere gli italiani in tv

Leggi su Sbircialanotizia.it

Oggi, mercoledì 19 marzo, prende il via il tabellone principale del torneo maschile dei. Con un giorno di ritardo rispetto al tabellone femminile, il circuito ATP si sposta in Florida per la seconda tappa del celebre Sunshine Double. La giornata, che proseguirà sino alla notte italiana, vedrà numerosi tennistiimpegnati nel primo . L'articolo, dagliinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.