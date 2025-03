Miami Open 2025 da Arnaldi a Sonego | orari e dove vedere gli italiani in tv

Leggi su Ilfaroonline.it

Oggi, mercoledì 19 marzo, parte il tabellone principale maschile dei. Con un giorno di ritardo rispetto a quello femminile, il circuito Atp si sposta il Florida per la seconda tappa del ‘Sunshine Double’. Tanti gliimpegnati in giornata, che attraverserà la notte italiana, nel primo turno: Matteose la vedrà con il cinese Wu Yibing, mentre Flavio Cobolli con il cileno Nicolas Jarry. Poi toccherà a Luciano Darderi, che affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, e a Lorenzo, in campo contro l’argentino Mariano Navone., glie i precedenti degliin campoIl primo turno deiè in programma oggi, mercoledì 19 marzo, a partire dalle 16 ora italiana. Ancora incerti glidegliin campo, che si susseguiranno sul cemento della Florida e che animeranno la notte italiana.