Lidentita.it - “Mi fai una storia?” A Druento il Festival di Lettura per bambini da 0 a 6 anni

Leggi su Lidentita.it

Giunta quest’anno alla sua terza edizione, è l’unica iniziativa del genere organizzata in Italia: “Mi fai una?” è un “di” rivolto a bimbi piccolissimi, dagli 0 ai 6, età in cui ancora, generalmente, non si legge. E che quest’anno anticipa i tempi, con inizio allo scoccar della primavera, i prossimi venerdì e sabato 21 e 22 marzo, in un . “Mi fai una?” Adiperda 0 a 6L'Identità.