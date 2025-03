Iodonna.it - Mezzo secolo e non sentirlo. Abito caliente per l'attrice messicano-statunitense. E tutta New York si volta ad ammirarla

Eva Longoria ha festeggiato i suoi 50 anni con un look da capogiro a Good Morning America, dove ha presentato il suo nuovo film Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip. L’e regista ha incantato Newcon unrosso fuoco, aderente e iper-femminile, che ha esaltato ogni curva. Il risultato? Una vera lezione di sensualità. Eva Longoria conquista la stella sulla Walk of Fame guarda le foto Eva Longoria, a 50 anni unrosso fuoco per scolpire la silhouetteEva Longoria ha scelto unmidi a maniche lunghe con scollo a barchetta di Monique Lhuillier, in una tonalità di rosso acceso che non poteva passare inosservata.