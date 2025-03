Leccotoday.it - Mezzo milione di euro per rendere più sicura la Sp72

Leggi su Leccotoday.it

La Provincia di Lecco ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 72, per una spesa complessiva di 500.000finanziati con fondi provinciali. Il progetto di messa in sicurezza del tratto stradale in località Fornasette ad Airuno al confine con Olginate è stato.