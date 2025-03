Juventusnews24.com - Mercato Juventus, futuro deciso: un bianconero è già sicuro della permanenza anche nella prossima stagione. La scelta della società

di RedazioneNews24: unverrà confermato a partire dalla. Tutti i dettagliPierre Kalulu, arrivato alla Juve in prestito oneroso per 3.3 milioni di euro, diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore. Come confermato da Tuttosport, infatti, il calcioJuve ha giàsul diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più altri 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.Nelle ultime settimane Cristiano Giuntoli avrebbe confermato a Furlani l’intenzione di procedere con l’acquisto a titolo definitivo dal Milan. Kalulu sarà acquistato dallaa fine.Leggi sunews24.com