Juventusnews24.com - Mercato Juve, varato il piano scudetto: in estate pronti questi tre colpi per tornare subito competitivi! Decide la Champions

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il: intreper! Decisiva la qualificazione allaLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato tra le altre cose anche di quelle che potrebbero essere le mosse delnel corso della prossima. L’obiettivo è quello diper lo.Ilè quello di andare a fare due o tremirati per rinforzare la squadra in ogni reparto. Decisiva però per le strategie dellasarà la qualificazione alla prossima, che porterebbe altri 60 milioni di euro nelle casse.Leggi suntusnews24.com