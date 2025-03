Juventusnews24.com - Mercato Juve: l’ex bianconero ha stregato il Real Madrid! 40 milioni per portarlo in Liga, cosa succede

di RedazionentusNews24

Il calciatoreè finito nel mirino del Real Madrid! 40 milioni per portarlo in Liga

Il Real Madrid ha posato la sua lente d'ingrandimento su Dean Huijsen. Come riferito da Marca, il difensore della Juventus, ora rivelazione al Bournemouth, è un profilo gradito alle Merengues in vista dell'estate.

Tra tutti i candidati individuati dalla dirigenza madrilena, il difensore spagnolo – con passaporto olandese – è il preferito anche per la giovane età, 19 anni, ed è visto come un acquisto in prospettiva. Gli altri nomi sono quelli di Konaté, Lukeba e Saliba. Per lasciarlo partire, il club inglese chiede una cifra superiore ai 40 milioni di euro.