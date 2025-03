Inter-news.it - Mercato Inter, tentativo Paz. Per la difesa si guarda una squadra – Sky

Ildell’sarà decisamente caldo in estate, visto che l’intento del club di Viale della Liberazione è quello di ringiovanire la rosa. Paz sogno. In, siun club di Serie A.– Non solo attacco con tre nomi sulla lista, ma l’anche ad altri reparti per rinforzare e ringiovanire la propria rosa. Si parla ovviamente del centrocampo e della. Per quanto riil primo settore, qui ovviamente, riferisce anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24, il primo nome è quello di Nico Paz. Dopo aver acquistato Petar Sucic, che si aggregherà allaper il Mondiale per Club, i nerazzurri faranno anche unper il talento argentino del Como, ma di proprietà del Real Madrid. Sarà complicato, ma la societàista ci proverà. Per lainvece siin particolare una: il Bologna.