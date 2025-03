Lanazione.it - Mens sana in corpore sano. I tanti benefici dello sport

Loè da sempre considerato una pratica fondamentale per il benessere fisico e mentale. Non solo contribuisce a migliorare la salute del corpo, ma gioca un ruolo cruciale anche nel rafforzamento della mente, agendo come un potente strumento per prevenire malattie, migliorare l’umore e potenziare le capacità cognitive. Gli effetti positivisono documentati da numerosi studi scientifici e sono evidenti sia nella vita quotidiana che in contesti più specifici, come la riabilitazione e la gestionestress. Loda sempre riveste un ruolo fondamentale nella nostra vita, infatti è veicolo di amicizia, inclusione e aggregazione, stimola il rispetto delle regole e l’educazione. Da sempre è sinonimo di salute psicofisica, proprio come afferma l’Agenda 2030. Uno degli aspetti più evidenti deiriguarda il miglioramento delle condizioni fisiche.