Meloni | Trump-Putin primissimo spiraglio

12.56 Replica della premieralla Camera,dopo le comunicazioni di ieri al Senato,in vista del Consiglio Ue di domani. "La compattezza del governo non è data dalla presenza dei ministri in Aula,impegnati nel loro lavoro", afferma. Il colloquio"primissimnorispetto a qanto concordato trae Zelensky"."Sosteniamo sforzi" diper pace.Cita Manifesto di Ventotene e dice:"Non so se questa è la vostra Europa, ma certo non è la mia". Fischi e proteste dalle opposizioni. Bagarre e seduta sospesa.