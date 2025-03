Lanotiziagiornale.it - Meloni sbianchetta la parola riarmo ma indebiterà l’Italia per lo shopping militare

Va di bianchetto la premier Giorgianelle sue comunicazioni al Senato, in vista del Consiglio europeo del 20 e del 21 marzo. Lascompare dal testo o meglio compare ma la presidente del consiglio la utilizza solo per criticarla e per giudicarla ancora “una scelta infelice”.Il 6 marzo la Presidente von der Leyen ha presentato il piano “ReArm Europe”, spiega. “Si è detto che chiedevo di cambiare il nome perché voglio confondere i cittadini, ma io l’ho fatto perché credo che, invece, ReArm Europe sia un nome fuorviante per i cittadini”. Più che altro il tema è spinoso per la sua maggioranza.Via la” per tenere buona la LegaA Strasburgo Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato il piano dida 800 miliardi di Ursula von der Leyen e la Lega ha votato contro.