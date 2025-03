Lanotiziagiornale.it - “Meloni parla di sicurezza. Ma si traduce tutto in più armi”. Parla il segretario della Presidenza del Senato, Lorefice (M5S)

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le comunicazionipremier Giorgiaalin vista del consiglio europeo del 20 e del 21 marzo sono parse un’operazione di grandi acrobazie lessicali. La presidente del Consiglio è ritornata a criticare il nome dato al piano sulla difesa europea “ReArm Europe”. E di riarmo non hato mai ma ha confermato che “noi oggi siamo chiamati a rafforzare le nostre capacità difensive di fronte alle nuove sfide geopolitiche, alle maggiori responsabilità a cui veniamo richiamati in ambito NATO, alla necessità di rafforzare il ruolo dell’Europa in questo contesto”, un concetto, ha spiegato, che “non significa banalmente acquistare armamenti”.Pietrodele capogruppo M5S in Commissione politiche Ue, che ne pensa? le parole mutano la sostanza del discorso?“La strategia di Giorgiaè come di consueto patetica e totalmente prevedibile.