Iltempo.it - Meloni: "L'Europa del Manifesto di Ventotene non è la mia". Caos in Aula: la sinistra ci casca

Alla vigilia del Consiglio Ue di Bruxelles, Giorgiainfiamma l'di Montecitorio criticando alcuni passaggi deldi, considerato uno dei testi fondanti dell'Unione europea. «Non è la mia», dichiara la premier, scatenando la bagarre tra le opposizioni. Le tensioni raggiungono l'apice con le proteste del Pd, tanto da costringere la presidenza a sospendere la seduta per ben due volte. Dopo aver illustrato al Senato la linea che il governo porterà al summit Ue,si presenta alla Camera per le comunicazioni ufficiali. Nel suo intervento, ribadisce i punti chiave del discorso tenuto il giorno prima a Palazzo Madama: la necessità di mantenere unito il fronte occidentale e l'urgenza di trovare una soluzione al nodo dei dazi, per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti che rischierebbe di penalizzare ulteriormente l'Italia.