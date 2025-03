Agi.it - Meloni legge il Manifesto di Ventotene, "non è la mia Europa". Caos alla Camera, ira delle opposizioni

Leggi su Agi.it

AGI -dei deputati. Aula più volte sospesa efine seduta rinviata a dopo il question time. A far scoppiare la miccia è la premier Giorgiache, nel concludere le repliche sulle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, cita alcuni passaggi estrapolati daldi, chiosando "non so se questa è la vostrama certamente non è la mia". Leinsorgono, gridano "vergogna" e invocano una presa di posizione del presidente Lorenzo Fontana, che fatica a ripristinare l'ordine nell'emiciclo, tanto da essere costretto a sospendere la seduta. Ma la tensione non si placa eripresa dei lavori è ancora scontro, intervengono esponentiforze di minoranza, i toni si alzano, l'Aula è ingestibile. Poi il clima sembra rasserenarsi, e dopo le parole durissime pronunciate da Marco Grimaldi di Avs ("chieda scusa"), Federico Fornaro del Pd che si commuove ("Non è accettabile fare la caricatura degli uomini protagonisti deldi