Meloni: «Le polemiche su Ventotene? Ho solo letto un testo»

Giorgiaha commentato lelegate alle sue parole a proposito del Manifesto di, sottolineando di non comprendere le critiche ricevute: «Ho fatto arrabbiare? Houn. non capisco cosa ci sia di offensivo. Unsi può distribuire ma non leggere? È un simbolo? Non l’ho distorto, l’ho. Ma non per quel che ildiceva 80 anni fa ma perché è stato distribuito sabato scorso. Unche 80 anni fa aveva la sua contestualità se tu lo distribuisci oggi devo leggerlo e chiedere se è quello in cui credi», ha dichiaratoal suo arrivo in albergo a Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio europeo.L’incontro con Roberta Metsola: sul tavolo le situazioni in Ucraina e Medio OrienteDurante la giornata, la premier ha avuto un incontro con la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.