Liberoquotidiano.it - Meloni incassa un altro sì, via libera alla Camera alla risoluzione: sinistra affossata in Aula

Il governounsì. Dopo il Senato è toccatodei deputati. Chiusa una giornata di tensioni in, infatti, è arrivato il viaunitaria di maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio europeo. Quello del 20 marzo è appuntamento a cui la premier arriverà dopo averto appunto dpropria maggioranza un voto compatto. Partendo dal presupposto che al governo "non piace" la denominazione del piano Rearm Europe, in quanto ritenuto "fuorviante per i cittadini", ha rilevato il capo dell'esecutivo. Certamente - ha cercato di chiarire la premier - "siamo chiamati a rafforzare le nostre capacita' difensive", ma questo "non significa banalmente acquistare armamenti, quanto semmai produrli".