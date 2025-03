Ilfattoquotidiano.it - Meloni in Aula: “Non ho mai usato la parola ‘vittoria’ per l’Ucraina”. Ma il suo video accanto a Zelensky la sbugiarda

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Si diceva che io parlassi di vittoria, rispetto alla guerra in Ucraina. Non credo di aver mailavittoria rispetto alla guerra in Ucraina”. È un passaggio della replica di Giorgia, a Montecitorio, durante il dibattito sul prossimo Consiglio europeo che ha scaldato i parlamentari di opposizione. Lavittoria la presidente del Consiglio però la utilizzò. E lo fece proprio a Palazzo Chigial presidente ucraino Volodymyr, il 13 maggio di due anni fa: “Noi scommettiamo sulla vittoria del”L'articoloin: “Non ho mailaper”. Ma il suolaproviene da Il Fatto Quotidiano.