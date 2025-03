Quotidiano.net - Meloni e le polemiche su Ventotene: “Ho solo letto un testo, non capisco l’offesa”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 marzo 2025 – Al termine di una giornata all’insegna della polemica politica, culminata con la bagarre nell’Aula di Montecitorio e la sospensione della seduta per il via libera alla risoluzione di maggioranza sul Consiglio Europeo, la premier Giorgiatorna a dire la sua sul tema che ha scatenato le vibranti proteste dell’opposizione. Su"ho fatto arrabbiare? Houn. noncosa ci sia di offensivo. Unsi può distribuire ma non leggere?” Ha detto in serata, tornando sulle sue parole sul Manifesto di, arrivando in albergo a Bruxelles, dove domani prenderà parte al Consiglio europeo. “È un simbolo? Non l’ho distorto, l’ho. Ma non per quel che ildiceva 80 anni fa ma perché è stato distribuito sabato scorso. Unche 80 anni fa aveva la sua contestualità se tu lo distribuisci oggi devo leggerlo e chiedere se è quello in cui credi", ha aggiunto, che già nel pomeriggio, dopo aver lasciato Montecitorio per imbarcarsi sul volo per Bruxelles, ha postato sui social il suo intervento alla Camera chiedendo ai follower: “Giudicate voi”.