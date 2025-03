Agi.it - Meloni: "Da Trump-Putin primissimi spiragli, ho chiesto all'Ue di chiarire cosa si intende spese pe la difesa"

AGI - Sulla conversazione telefonica tra"c'è l'ipotesi di un cessate il fuoco parziale" limitato alle infrastrutture, "si tratterebbe di un primissimoo di quanto concordato a monte, noi sosteniamo gli sforzi del presidente, è un leader forte per porre le condizioni per garantire una pace giusta e dura. Non vedremo le scene di debolezza che abbiamo visto in Afghanistan, la partita si gioca sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". Lo dice la premier Giorgiain sede di replica alla Camera, dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo., hodisi intenda perper la"Laè una condizione di libertà", dice la premier. "Io voglio una Nazione in grado di decidere per se stessa, la nazione deve essere in grado di difendersi e mantenere i propri impegni", aggiunge.