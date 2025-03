Ilfoglio.it - Meloni critica il Manifesto di Ventotene: caos alla Camera e seduta sospesa

"Nella manifestazione di sabato in Piazza del Popolo, è stato richiamato da moltissimi ildi. Spero che tutte queste persone non l'abbiano mai letto perché l'alternativa sarebbe spaventosa. Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia". Lo ha detto la premier Giorgia, durante le repliche della discussione su riarmo e Ucrainavigilia del Consiglio europeo. Immediata la protesta delle opposizioni. Già nel momento in cui la premier leggeva alcuni passi del testo, alcuni deputati del Partito democratico, in particolare Federico Fornaro e Peppe Provenzano, avevano iniziato a inveire contro. La situazione si è ulteriormente accesa quando la presidente del Consiglio ha detto: "Questa non è l'Europa che voglio". Da una parte, i deputati della maggioranza, specialmente quelli di Fratelli d'Italia, si sono alzati in piedi per applaudire l'intervento di, dall'altra i deputati dem sul piede di guerra.