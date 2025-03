Tpi.it - Meloni contro il Manifesto di Ventotene: “Non è questa la mia idea di Europa” | VIDEO

La presidente del Consiglio Giorgiaprende le distanze daldi, considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea: “Non so seè la vostradi, ma certamente non è la mia”, dice rivolgendosi alle opposizioni in aula alla Camera. E dai banchi della sinistra esplode la contestazione.Il caso divampa durante l’intervento di replica di, dopo il dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. “Nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest’aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti ildi: spero non l’abbiano mai letto, perché l’alternativa sarebbe spaventosa”, attacca la presidente del Consiglio.legge poi – “a beneficio di chi ci guarda da casa e per chi non dovesse averlo mai letto” – alcuni passaggi del, scritto nel 1941 dagli antifascisti Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni durante il periodo di confino presso l’isola di, di fronte al litorale laziale.