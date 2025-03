Ilprimatonazionale.it - Meloni contro il Manifesto di Ventotene: “Non è la mia Europa”

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 19 mar – La sinistra italiana è in lacrime: oggi è stato “vilipeso” uno dei loro “testi sacri”, proprio alla Camera e proprio dal Presidente del Consiglio Giorgia. A far scoppiare i pianti delle opposizioni è stata la lettura da parte della premier deldi, solo per poi prenderne le distanze: “Non è la mia“.Ildisbugiardato dallaFornaro (Pd): “Lasi inginocchi davanti ai padri d’”. Le reazioni scomposte della sinistra si possono riassumere in una furia isterica e inquisitrice, che dai parlamentari all’Anpi hanno mostrato tutta la loro inconsistenza nel chiedere scuse e abiure. La premier ha iniziato la serie di citazioni, “a beneficio di chi ci guarda da casa e per chi non dovesse averlo mai letto“: “La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista”; “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”; “Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente”; “Nel momento in cui occorre la massima decisione e audacia, i democratici si sentono smarriti, non avendo dietro di sé uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni”; “La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria”.