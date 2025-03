Quotidiano.net - Meloni, compattezza non è data da presenza ministri in Aula

"Ladel governo non èdalladeiin, anzi ho detto spesso che quando sono impegnati in altre vicende fanno bene a fare il loro lavoro. Penso che dare risposte ai cittadini sia molto più importante che fare compagnia a me, me la posso cavare da sola". Così la presidente del Consiglio Giorgiain replica alla Camera dopo il dibattito in vista del Consiglio europeo.